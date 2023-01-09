Мир 09 января 2023, 18:41 Макрон рассказал о парадоксальной личности Путина The Telegraph: президент Франции Макрон счел личность Путина парадоксальной Пресс-служба Кремля

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Президент Франции Эммануэль Макрон счел парадоксальным образ российского лидера Владимира Путина. Главу европейской страны процитировали журналисты издания The Telegraph.

«Когда вы с ним встречаетесь, он не неприятный человек», — сказал он.

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По его словам, в этом и заключается парадокс Путина.

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Весной прошлого года Макрон регулярно созванивался с главой России. Лидер европейской страны пытался выступить посредником между РФ и Украиной. Тогда частые телефонные переговоры Путина и Макрона вызвали волну шуток в Сети.

Несмотря на попытки урегулировать конфликт, Макрон регулярно выступал с публичной поддержкой Украины. Также он негативно высказывался о действиях России на восточноевропейской страны. Кроме того, Макрон обещал украинцам помощь в победе над РФ.

В конце декабря стало известно, что французский лидер вновь запланировал переговоры с Путиным. Макрон отметил, что эта беседа состоится после его общения с украинским президентом Владимиром Зеленским и главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Дату созвона с Путиным французский лидер не обозначил.