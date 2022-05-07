Макрон официально стал президентом Франции во второй раз

Лидер Франции Эммануэль Макрон официально вступил в должность президента. Об этом сообщило РИА «Новости».

Инаугурация Макрона проходит в Елисейском дворце с самого утра 7 мая. В церемонии принял участие глава Конституционного совета Франции Лоран Фабиус. Он вновь провозгласил озвученные ранее официальные итоги президентских выборов.

«Объявляю вас избранным президентом республики», — сказал Фабиус.

После этого Макрона объявили великим магистром ордена Почетного легиона. Этот этап церемонии официально ознаменовал начало второго президентского срока.

О победе Макрона в голосовании за кандидатов на пост главы Франции стало известно 25 апреля. Во втором туре Макрон набрал 58,5% голосов. Его конкурент, кандидат от ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, набрала 41,45% голосов. Она почти сразу признала поражение и поздравила Макрона с победой. Министерство внутренних дел Франции сообщило, что явка избирателей составила 72,37%.