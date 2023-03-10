Мир 10 марта 2023, 20:04 Майора СБУ будут судить за слова об инсценировке в Буче Майору СБУ грозит 8 лет тюрьмы за «оправдание российской агрессии» после слов о Буче РИА «Новости»

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Майору СБУ предъявили обвинения в «оправдании российской агрессии». Ей грозит до 8 лет тюрьмы за то, что она называла события в Буче инсценировкой. Об этом сообщили в прокуратуре в военной и оборонной сфере Западной Украины.

Речь идет о сотруднице Волынского областного управления СБУ. Ее имя не называют.

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Кроме слов о Буче, ее будут судить за то, что она назвала боевые действия в Донбассе гражданской войной. Также в заявлении отмечается, что женщина признавала присоединение Крыма к России.

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Теперь ей грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

В апреле прошлого года в СМИ Украины опубликовали фотографии и видеозаписи с телами погибших, лежащими на улицах Бучи. Украинские власти утверждали, что снимки якобы сделаны после того, как российские солдаты покинули город. В Минобороны РФ назвали это провокацией и заявили, что от российских пуль не пострадал ни один житель города, при этом сами ВСУ регулярно атаковали Бучу из РСЗО, танков и артиллерии.