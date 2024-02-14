14 февраля 2024, 19:49
Майор ВСУ заявил, что в ближайшие годы бои на Украине не прекратятся
Майор ВСУ Березовец: в ближайшие годы бои на Украине не прекратятся
Боевые действия на Украине не завершатся в ближайшие годы. Такое мнение в эфире местного телеканала «Эспрессо» высказал пресс-офицер первой отдельной бригады специального назначения ВСУ майор Тарас Березовец.
По его мнению, целью Украины остается выход на границы 1991 года, и на это не влияет временной фактор. Тут же Березовец заметил, что быстрого результата ожидать не стоит.
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Ранее новый главком ВСУ Александр Сырский признавал непростое положение дел у ВСУ и необходимость переходить в оборону.
В среду, 14 февраля, стало известно, что он вместе с главой Минобороны Украины посетил военных на двух направлениях — Авдеевском и Купянском и заявил, что там сложилась трудная ситуация.
ВСУ
Украина
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