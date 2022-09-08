Майонез, муку и горчицу передали продавать в Германии | 360°

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Майонез, муку и горчицу передали продавать в Германии

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В продовольственных магазинах Германии перестали продавать майонез. Кроме того, по словам местных жителей, трудно обнаружить муку, подсолнечное масло, яйца, уксус и горчицу. Об этом сообщило издание MK.RU.

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Причина отсутствия горчицы и подсолнечного масла заключается в том, что сырье для их создания привозили в страну из России. Кроме того, птицефабрика из Херсонской области также перестала поставлять продукцию в Германию, что связано с отсутствием майонеза, передала «Политика сегодня».

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