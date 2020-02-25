Майкл Джордан заплакал, прощаясь с Коби Брайантом. Интернет ждет новый мем

Знаменитый американский баскетболист Майкл Джордан расплакался во время прощания со своим другом Коби Брайантом. К такому бурному проявлению чувств игрок отнесся с юмором — он предсказал появление в Сети нового мема.

Звезда NBA Коби Брайант разбился на вертолете вместе со своей дочерью и еще семью пассажирами 26 января. Прощание с ним прошло в Лос-Анджелесе на арене Staples Center. Почтить память легендарного баскетболиста пришли около 30 тысяч человек, многие из которых не сдерживали слез.

Не справился с эмоциями и друг баскетболиста Майкл Джордан — он расплакался прямо во время своей речи. Спортсмен пошутил над собой за проявление эмоций и вспомнил мем, героем которого стал много лет назад.

Мне придется смотреть на очередной плачущий мем еще несколько… [лет]. Я говорил жене, что не хочу делать это снова, не хочу видеть такое еще три-четыре года, но смотрите, что Коби Брайант со мной делает! Майкл Джордан.

Мем «плачущий Джордан» стал популярен в Сети в 2015 году, но сам снимок был сделан еще в 2009. На фото Джордан заплакал, когда получал место в Зале славы баскетбола.