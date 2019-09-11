Майкл Джордан выделит пострадавшим от урагана «Дориан» один млн долларов

Жертвами урагана «Дориан» на Багамах стали 43 человека Подробнее

«Всем сердцем я с теми, кто пострадал и кто потерял своих близких», — признался Джордан.

Он выразил надежду, что его пожертвование поможет жителям Багам, когда они будут работать над преодолением последствий урагана.

По данным информагентства, в результате природного катаклизма погибли свыше 40 человек. Многие считаются пропавшими без вести. Обширные территории оказались затопленными. Около 13 тысяч построек разрушены.