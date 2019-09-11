Майкл Джордан выделит пострадавшим от урагана «Дориан» один млн долларов
Легендарный американский баскетболист Майкл Джордан пожертвует один миллион долларов пострадавшим от урагана «Дориан», который обрушился на Багамские острова. Спортсмена процитировало ИА Nation News.
Жертвами урагана «Дориан» на Багамах стали 43 человекаПодробнее
«Всем сердцем я с теми, кто пострадал и кто потерял своих близких», — признался Джордан.
Он выразил надежду, что его пожертвование поможет жителям Багам, когда они будут работать над преодолением последствий урагана.
По данным информагентства, в результате природного катаклизма погибли свыше 40 человек. Многие считаются пропавшими без вести. Обширные территории оказались затопленными. Около 13 тысяч построек разрушены.