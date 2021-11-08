Майкл Бом оценил шансы Трампа на переизбрание президентом США

Американский журналист и обозреватель Майкл Бом обсудил с радиостанцией «Говорит Москва» факторы, при которых возможно переизбрание Дональда Трампа на пост президента США.

По мнению журналиста, переизбрание Трампа возможно при условии, что рейтинг действующего лидера США Джо Байдена продолжит снижаться. Сейчас он составляет 38%. Такие низкие показатели вызывают у демократов беспокойство. Одна из причин — промежуточные выборы, которые пройдут через год.

«Потому что, если демократы потеряют большинство в палате и в Сенате, то это будет очень сложно для них, для всех программ Байдена, это может увеличить шансы, что следующим президентом может стать республиканец, может быть даже Трамп», — объяснил журналист.