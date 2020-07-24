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    24 июля 2020, 11:53

    Майк Помпео заявил, что Китай повторяет ошибки СССР

    Полина Петрова

    Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Китай повторяет ошибки СССР. По его мнению, это одна из причин, по которой Штаты победят в противостоянии с КНР, сообщило РИА «Новости».
    Майк Помпео заявил, что Китай повторяет ошибки СССР

    Как отметил политик, среди главных ошибок государства «отчуждение от потенциальных союзников» и «разрушение доверия внутри страны и за границей». Он подчеркнул, что китайские власти отказываются от прав собственности и предсказуемого верховенства права.

    Помпео отметил, что КНР отличается от Советского Союза тем, что прочно интегрирован в мировую экономику и одновременно намного сильнее зависит от США, пишет РИА ФАН.

    «Речь идет о сложном новом вызове, с которым мы никогда раньше не сталкивались: СССР был отрезан от свободного мира. Коммунистический Китай уже в наших пределах», — пояснил госсекретарь.

    Он заключил, что отношения двух государств необходимо строить по принципу «доверяй, но проверяй».

    Новости SMI.FM