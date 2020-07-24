Майк Помпео заявил, что Китай повторяет ошибки СССР

Как отметил политик, среди главных ошибок государства «отчуждение от потенциальных союзников» и «разрушение доверия внутри страны и за границей». Он подчеркнул, что китайские власти отказываются от прав собственности и предсказуемого верховенства права.

Помпео отметил, что КНР отличается от Советского Союза тем, что прочно интегрирован в мировую экономику и одновременно намного сильнее зависит от США, пишет РИА ФАН.

«Речь идет о сложном новом вызове, с которым мы никогда раньше не сталкивались: СССР был отрезан от свободного мира. Коммунистический Китай уже в наших пределах», — пояснил госсекретарь.

Он заключил, что отношения двух государств необходимо строить по принципу «доверяй, но проверяй».