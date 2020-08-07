Майк Помпео призвал Афганистан освободить талибов* из тюрем

«Насколько мы понимаем, они решат обеспечить скорое освобождение остающихся пленных талибов из своих списков — это последнее препятствие для начала внутриафганских переговоров», — подчеркнул Помпео.

Политик отметил, что действия обеих сторон в процессе переговоров окажут влияние на размер планируемой материальной помощи от Штатов.

Согласно условиям договора, американские войска обязаны покинуть Афганистан через 14 месяцев после заключения сделки. В настоящий момент военные НАТО покинули уже пять баз, которые находятся на афганской территории.

*«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.