Майк Помпео призвал Афганистан освободить талибов* из тюрем
Государственный секретарь США Майк Помпео призвал всеафганский совет старейшин освободить из заключения боевиков движения «Талибан»*. Таким образом будет выполнено последнее условие для начала внутриафганских переговоров, сообщили РИА «Новости» со ссылкой на информацию Госдепартамента.
«Насколько мы понимаем, они решат обеспечить скорое освобождение остающихся пленных талибов из своих списков — это последнее препятствие для начала внутриафганских переговоров», — подчеркнул Помпео.
Политик отметил, что действия обеих сторон в процессе переговоров окажут влияние на размер планируемой материальной помощи от Штатов.
Согласно условиям договора, американские войска обязаны покинуть Афганистан через 14 месяцев после заключения сделки. В настоящий момент военные НАТО покинули уже пять баз, которые находятся на афганской территории.
*«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.