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    07 августа 2020, 10:23

    Майк Помпео призвал Афганистан освободить талибов* из тюрем

    Полина Петрова

    Государственный секретарь США Майк Помпео призвал всеафганский совет старейшин освободить из заключения боевиков движения «Талибан»*. Таким образом будет выполнено последнее условие для начала внутриафганских переговоров, сообщили РИА «Новости» со ссылкой на информацию Госдепартамента.
    Майк Помпео призвал Афганистан освободить талибов* из тюрем

    «Насколько мы понимаем, они решат обеспечить скорое освобождение остающихся пленных талибов из своих списков — это последнее препятствие для начала внутриафганских переговоров», — подчеркнул Помпео.

    Политик отметил, что действия обеих сторон в процессе переговоров окажут влияние на размер планируемой материальной помощи от Штатов.

    Согласно условиям договора, американские войска обязаны покинуть Афганистан через 14 месяцев после заключения сделки. В настоящий момент военные НАТО покинули уже пять баз, которые находятся на афганской территории.

    *«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.

    Новости SMI.FM