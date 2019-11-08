Майк Помпео: НАТО всегда угрожает устаревание
Госсекретарь США Майк Помпео отметил, что НАТО всегда находится под риском устаревания. Об этом сообщило РИА «Новости».
Майк Помпео считает, что НАТО необходимо противостоять трудностям.
«НАТО всегда угрожает устаревание — не из-за партнерств, не из-за политических обязательств. Я не думаю, что трансатлантическое партнерство когда-либо устареет. НАТО действительно сталкивается с такой угрозой, если оно не сделает то, что нужно сделать, — не будет противостоять вызовам сегодняшнего дня эффективным способом», — сказал американский госсекретарь.
По его словам, Североатлантическому альянсу «нужно расти и меняться», «нужно противостоять реальностям и вызовам сегодняшнего дня», сообщил сайт RT.