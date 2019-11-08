Майк Помпео: НАТО всегда угрожает устаревание

Майк Помпео считает, что НАТО необходимо противостоять трудностям.

«НАТО всегда угрожает устаревание — не из-за партнерств, не из-за политических обязательств. Я не думаю, что трансатлантическое партнерство когда-либо устареет. НАТО действительно сталкивается с такой угрозой, если оно не сделает то, что нужно сделать, — не будет противостоять вызовам сегодняшнего дня эффективным способом», — сказал американский госсекретарь.

По его словам, Североатлантическому альянсу «нужно расти и меняться», «нужно противостоять реальностям и вызовам сегодняшнего дня», сообщил сайт RT.