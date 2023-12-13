Мир 13 декабря 2023, 00:55 Майк Джонсон старался избегать совместных фото с Владимиром Зеленским в конгрессе NYT: спикер палаты представителей США Джонсон избегал фото с Зеленским Unsplash

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Спикер палаты представителей Соединенных Штатов Майк Джонсон избегал совместных фотографий с президентом Украины Владимиром Зеленским в конгрессе. Об этом сообщила газета The New York Times.

Помимо Джонсона, украинский лидер встретился на Капитолийском холме с лидером демократического меньшинства палаты представителей, а также c лидерами большинства и меньшинства в сенате.

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«Спикер Джонсон был единственным, кто избегал фотографирования с Зеленским», — сообщили журналисты.

Зеленский прибыл в Вашингтон после того, как республиканцы в сенате заблокировали рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Израиля, Украины и на другие нужды. В палате представителей не торопятся одобрять этот проект.

Журналистка пресс-пула Белого дома Дженнифер Джейкобс на встрече Зеленского с президентом США Джо Байденом спросила украинского лидера, сможет ли его страна победить Россию без дополнительной помощи. В ответ Зеленский промолчал и слегка пожал плечами.