Майя Санду выступила за отставку действующего правительства

Избранный президент Молдавии Майя Санду заявила, что правительства страны должно уйти в отставку. Сейчас его возглавляет Ион Кику.

«На прошедших выборах избиратели голосовали не только против Игоря Додона, но и методов его правления, против его команды, против правительства Иона Кику. Это ясный сигнал, что правительство должно уйти», — сказала Майя Санду на пресс-конференции. Ее слова передает ТАСС.

При этом отставка правительства не должна быть внезапной. Оно обязано завершить некоторые дела, связанные с бюджетом страны, борьбой с пандемией коронавируса и экономическим кризисом.

По мнению Санду, в Молдавии нужно как можно скорее провести парламентские выборы. У партий «нет никаких оправданий», чтобы этот процесс переносить.

Майя Санду представляет проевропейскую Партию действия и солидарности (ПДС). В действующем парламенте она сейчас находится в оппозиции. Премьер-министра может утвердить лишь та партия, которая представлена в большинстве в парламенте.