Майя Санду набирает победные 57,7% голосов на выборах президента Молдавии

Кандидат в президенты Молдавии Майя Санду набирает 57,7% голосов на выборах. У действующего главы государства Игоря Додона 42,2%.

По предварительным результатам ЦИК, лидером голосования становится Майя Санду, глава проевропейской партии действия и солидарности. Она набирает 57,7% голосов, сообщают представители ЦИК страны.

«57,74% отдали свои голоса за кандидата Майю Санду и 42,26% отдали свои голоса за независимого кандидата Игоря Додона. Осталось дождаться данных с последнего избирательного участка в Сакраменто, однако они не могут повлиять на результаты», — рассказал журналистам замглавы Центральной избирательной комиссии Владимир Шарбан. Его слова приводит ТАСС.

Премьер-министр Молдавии Ион Кику уже поздравил Майю Санду с победой на выборах. Он пожелал ей успех и сил на новом посту. Кику также поблагодарил членов ЦИК и государственных служащих, которые работали при выборах президента страны. Сама Санду уже тоже объявила о своей победе. Она пообещала начать объединение народа Молдавии для достижения общих целей.