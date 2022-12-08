08 декабря 2022, 17:10
Майе Санду предложили программу по выходу Молдавии из энергетического кризиса
Председатель оппозиционной партии Молдавии «Шор» Илан Шор во время народного съезда «Мы — Молдова» рассказал, как страна может выйти из энергетического кризиса. Об этом написал RT.
По его словам, президенту страны Майе Санду необходимо отправить в отставку правительство и сделать его главой кабмина. Шор добавил, что сможет привлечь в страну 10 миллиардов евро для решения энергетических и других проблем.
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«Цена на газ поднялась в 6,5 раза. Цена на электричество — в четыре раза. Цена товаров на полках в магазинах увеличилась на 50%. Зарплаты в бюджетном секторе не позволяют людям выжить…», — добавил в своей речи политик.
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Молдавия
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