«Майданных сценариев ожидать не стоит». Белорусский политолог предсказал последствия отказа ЦИК Бабарико

Из предвыборной гонки в Белоруссии выбыл один из ярких ее участников — банкир Виктор Бабарико. Белорусский политолог Алексей Дзермант в беседе с «360» заявил, что после такого удара у других конкурентов Александра Лукашенко нет шансов.

«Те средства, которые Бабарико вложил в кампанию, они и были основной причиной внимания правоохранителей к нему. Именно это и стало причиной отказа. Поскольку иностранная финансовая помощь рассматривается Центризбиркомом как обстоятельства, которые не позволяют участвовать кандидатам в предвыборной гонке, потому что они таким образом становятся марионетками каких-то внешних сил. Это понятно и логично, что его не зарегистрировали», — заявил эксперт.

По его словам, вряд ли какие-то серьезные протесты возможны в Белоруссии в будущем. Он отметил, что после задержания Бабарико вся эта волна спала.

«Бабарико и поддерживал финансово всю эту кампанию. Как только у него эта возможность исчезла, резко спали все протесты. Это говорит о том, что это не столько внутреннее волеизъявление граждан, сколько политтехнологии, в которые вкачивались серьезные деньги», — считает Дзермант.

Политолог не исключил, «одиночки-радикалы» попробуют еще что-то сделать, но масштабно поменять ситуацию они не смогут.

Она находятся в прострации. Майданных сценариев ожидать не стоит Алексей Дзермант.

Что касается Лукашенко, то действующий президент страны «грамотно активизировал свою деятельность». Он начал посещать трудовые коллективы, регионы.

«Программа, судя по всему, будет социально ориентированной. Он строит свой имидж как защитник простого народа. Мне кажется, он серьезно нарастил поддержку. У него еще есть козыри. Пуск БелАЭС, возможно», — добавил собеседник «360».

По мнению эксперта, за последнее время белорусский лидер смог привлечь на свою сторону колеблющихся. Он убедил ядерный электорат в том, что вполне дееспособен.

Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа. Ранее стало известно, что к ним не допустили Виктора Бабарико и экс-главу администрации Парка высоких технологий Валерия Цепкало.