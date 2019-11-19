Украина не готова расследовать преступления «майдана» — политолог
Политолог Иван Мезюхо обратил внимание на слабые места в истории с созданием подразделения Государственного бюро расследований (ГБР) для дел о «майдане», сообщил сайт RT.
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«Я думаю, что на сегодняшний день на Украине невозможно проведение объективного и всестороннего расследования по событиям „евромайдана“. Если называть вещи своими именами, то пять лет назад произошел государственный переворот. Сомневаюсь в том, что ГБР готово назвать события по отстранению Виктора Януковича именно государственным переворотом, а не так называемой революцией достоинства», — объяснил Мезюхо.
Глава ГБР Роман Труба ранее сообщил, что в подразделении соберут лучшие кадры для эффективного расследования преступлений.