Зеленский не исключил «майдан» для Белоруссии

Зеленский не смог дать ответ на вопрос, станет ли Белоруссия чередным полем геополитической битвы между Западом и Россией, однако заявил, что «однозначно поддерживает белорусский народ», который протестует мирно без разрушений.

«Для меня важно, чтобы не было кровавой бани. Если государство откажется от диалога с народом, Белоруссия может получить что-то вроде майдана. Чего я пока не вижу <…> так это символического лидера, вокруг которого люди могут сплотиться», — отметил украинский лидер.

Он при этом подчеркнул важность того, чтобы «белорусы сами решали свое будущее», без вмешательства третьих стран. Зеленский также отметил важность продолжения переговорного процесса по Донбассу в Минске и положительно оценил продолжающиеся переговоры трехсторонней контактной группы.