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    15 сентября 2020, 00:59

    Зеленский не исключил «майдан» для Белоруссии

    Александра Каширина

    Президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что что Белоруссия может «получить что-то вроде майдана», если власть не наладит диалог с народом. Об этом он рассказал в интервью австрийскому изданию Wiener Zeitung во время своего первого официального визита в Вену.

    Зеленский не смог дать ответ на вопрос, станет ли Белоруссия чередным полем геополитической битвы между Западом и Россией, однако заявил, что «однозначно поддерживает белорусский народ», который протестует мирно без разрушений.

    «Для меня важно, чтобы не было кровавой бани. Если государство откажется от диалога с народом, Белоруссия может получить что-то вроде майдана. Чего я пока не вижу <…> так это символического лидера, вокруг которого люди могут сплотиться», — отметил украинский лидер.

    Он при этом подчеркнул важность того, чтобы «белорусы сами решали свое будущее», без вмешательства третьих стран. Зеленский также отметил важность продолжения переговорного процесса по Донбассу в Минске и положительно оценил продолжающиеся переговоры трехсторонней контактной группы.

    Новости SMI.FM