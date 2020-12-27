Махинации с вакцинами от СОVID-19 начали расследовать в США

Сеть клиник в Нью-Йорке заподозрили в предоставлении вакцины от коронавируса частным лицам и нарушении плана вакцинации. Теперь полиция расследует дело о возможных махинациях с препаратами. Об этом сообщила пресс-служба департамента здравоохранения штата.

«Мы относимся к этому очень серьезно. Министерство здравоохранения будет оказывать помощь полиции штата в расследовании уголовного дела. Признанные виновными в сознательном участии в этой схеме, будут привлечены к ответственности по всей строгости закона», — сказано в сообщении пресс-службы.

Речь идет о сети клиник Parcare в Нью-Йорке, оказывающей медицинские услуги в округе Оридж. Ее заподозрили в получении вакцины от COVID-19 обманным путем. Кроме того, клиника могла перенаправить препараты представителям общественности и другим медучреждениям. При этом сейчас в США идет вакцинация медиков и людей в домах престарелых.

По информации газеты Daily News, сеть Parcare насчитывает шесть клиник в Ориджине и Бруклине. В основном медучреждения оказывают помощь представителям еврейской диаспоры. Вакцинация населения началась в США 14 декабря. Для прививок используют препарат компании Pfizer.