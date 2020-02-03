«Магнит» перестанет закупать фрукты и овощи из Китая

Россияне временно не смогут купить в «Магнитах» китайские фрукты и овощи. Ретейлер приостановил поставки из-за коронавируса и усложнения логистики. При этом полки не будут пустыми, так как товары завозят из других стран.

«„Магнит“ приостановил поставки фруктов и овощей из Китая на фоне угрозы распространения коронавируса и усложнения логистики», — рассказали РИА «Новости» в компании.

В конце 2019 года около 3% оборота магазинов составили помидоры, мандарины, помело и виноград из Китая. В 2020-м «Магнит» начал привозить эти фрукты и овощи из Марокко, Израиля, Турции. Компания также увеличила объем закупок российской продукции.

«В настоящее время поставки продукции выполняются стабильно и в необходимом объеме. Изменения в закупках и логистике не окажут заметного влияния на стоимость фруктов и овощей на полке», — пообещали в «Магните».

Последствия коронавируса уже ощутили на себе жители Владивостока, где цены на овощи подняли сразу в несколько раз. В Забайкалье и Курской области россияне заметили резкое подорожание медицинских масок. В Чите всего за неделю раскупили трехлетний запас таких масок.

Коронавирусом уже заразились более 17 тысяч человек, а жертвами инфекции стали более 360 пациентов. Всемирная организация здравоохранения рекомендовала всем странам усилить контроль и усиленно бороться с заболеванием.