Магнат собрался построить в Ирландии город. Его заселят 50 тысяч жителей Гонконга

Владелец инвестиционной компании VHG Айван Ко разработал проект по созданию нового города в Ирландии. Он предлагает переселить туда 50 тысяч гонконгцев.

Айван Ко собирается найти участок между Дублином и Белфастом, где можно было бы отстроить новый город со всей необходимой инфраструктурой, сообщает The Guardian. Сейчас есть уже шесть вариантов участков на выбор. Поселение он предлагает назвать Некстполисом (Nextpolis).

Магнат предлагает построить специальные школы на территории города, где преподавание будет вестись на кантонском диалекте. Айван Ко выбрал именно Ирландию не просто из любви к стране. По его словам, там достаточно низкие налоги, а также отлично развитие производственные и биомедицинские компании. Главные технологические гиганты создают свои штабы именно в Ирландии.

В свою очередь, представители власти страны подтвердили, что переговоры по созданию нового города действительно велись, но на этом пока все закончилось. После обсуждения магнат немного изменил проект, сократив численность предполагаемых переселенцев с 500 до 50 тысяч человек. Также он объявил, что город не будет отдельным государством с границами и своей политической системой. Это просто еще один населенный пункт, жители которого смогут налаживать связи с местными предприятиями.