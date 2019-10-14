«Маглам вход воспрещен». Британки потратили более 400 тысяч рублей на свадьбу в стиле Гарри Поттера

Развлечения в стилистике Гарри Поттера обошлись 29-летней Кейли и 27-летней Эми в пять тысяч фунтов стерлингов (чуть больше 400 тысяч рублей). Они начали встречаться в 2017 году и на третье свидании случайно выяснили, что обе без ума от книг Джоан Роулинг. Через два года девушки решили, что самый важный день их жизни должен пройти именно в стиле поттерианы.

Обручальные кольца ювелир сделал на заказ. Они максимально точно соответствуют описанию из главы о нерушимой клятве «Принца-полукровки». Свидетельство о браке пара подписало перьями. Среди подарков была сортировочная шляпа.

Фотограф признался, что не смотрел ни одного фильма о Гарри Поттере, но пообещал, что фотографии с торжества будут выглядеть так, как будто свадьба прошла где-то в окрестностях Хогвартса. Photoshop ему в помощь! Немного компьютерного волшебства — и влюбленные являются счастливыми обладателям снимков, где они запечатлены летающими на метлах, произносящими заклинания в лицо Волан-де-Морту и прячутся от гигантского паука Арагога.

Эми больше нравится Тонкс и МакГонагалл. Последнюю она вообще считает примером для подражания. Любимыми персонажами Кейли являются Беллатриса Лестрейндж и Луна Лавгуд.