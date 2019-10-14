  • «Маглам вход воспрещен». Британки потратили более 400 тысяч рублей на свадьбу в стиле Гарри Поттера

    14 октября 2019, 04:07

    Светлана Степанова

    Быть маглами — что может быть прозаичнее? Так решили две безумно влюбленные друг в друга британские фанатки Гарри Поттера. Во время их свадьбы гостям предложили дуэли на волшебных палочках и полеты на метлах. Подробности опубликовал портал Metro.
    «Маглам вход воспрещен». Британки потратили более 400 тысяч рублей на свадьбу в стиле Гарри Поттера

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    Развлечения в стилистике Гарри Поттера обошлись 29-летней Кейли и 27-летней Эми в пять тысяч фунтов стерлингов (чуть больше 400 тысяч рублей). Они начали встречаться в 2017 году и на третье свидании случайно выяснили, что обе без ума от книг Джоан Роулинг. Через два года девушки решили, что самый важный день их жизни должен пройти именно в стиле поттерианы.

    Обручальные кольца ювелир сделал на заказ. Они максимально точно соответствуют описанию из главы о нерушимой клятве «Принца-полукровки». Свидетельство о браке пара подписало перьями. Среди подарков была сортировочная шляпа.

    Фотограф признался, что не смотрел ни одного фильма о Гарри Поттере, но пообещал, что фотографии с торжества будут выглядеть так, как будто свадьба прошла где-то в окрестностях Хогвартса. Photoshop ему в помощь! Немного компьютерного волшебства — и влюбленные являются счастливыми обладателям снимков, где они запечатлены летающими на метлах, произносящими заклинания в лицо Волан-де-Морту и прячутся от гигантского паука Арагога.

    Эми больше нравится Тонкс и МакГонагалл. Последнюю она вообще считает примером для подражания. Любимыми персонажами Кейли являются Беллатриса Лестрейндж и Луна Лавгуд.