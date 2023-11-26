Мир 26 ноября 2023, 16:07 Магистральные линии электропередачи отключили под Киевом «Укрэнерго»: мощные линии электропередачи отключили в Киевской области РИА «Новости»

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Украинским энергетикам пришлось отключить мощные магистральные линии электропередачи в Киевской области. Об этом в эфире местного телеканала «Рада» сообщил руководитель энергетической компании «Укрэнерго» Вадим Кудрицкий.

По его словам, в области повреждения получили несколько мощных линий электропередачи, которые питают саму украинскую столицу и область.

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«Ночью они отключились из-за мощной атаки. У нас и раньше были риски, мы вводили ограничение энергопотребления», — сказал Кудрицкий.

Глава компании отметил, что большое количество энергоблоков отправили на аварийный ремонт, в связи с ситуаций Украина запросила помощь у других стран.

«Мы просим граждан не расходовать электроэнергию без крайней необходимости, не нагружать еще работающие сети», — добавил он.

Днем ранее «Укрэнерго» сообщало о повреждениях линий распределения и воздушных линий электропередачи в центральной части Украины. В ночь на субботу СМИ писали о нескольких взрывах в Киевской области, после чего более 200 зданий оказались обесточены.