Мир 25 ноября 2023, 14:00 Магистральные ЛЭП повредило в центральном регионе Украины «Укрэнерго»: магистральные ЛЭП в центральном регионе получили повреждения РИА «Новости»

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Магистральные воздушные линии электропередачи и линии распределения Облэнерго получили повреждения в центральной части Украины. Информацию об этом опубликовала в своем Telegram-канале компания «Укрэнерго».

«Надежность энергопитания в регионе снижена», — предупредили в пресс-службе.

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В компании уточнили, что ремонтные бригады уже приступили к аварийно-восстановительным работам. На время их проведения возможны ограничения энергоснабжения в столице страны и Киевской области. Также в «Укрэнерго» попросили местных жителей не перегружать электросети.

В субботу, 25 ноября, появилась информация о взрывах в некоторых украинских городах, в том числе в Киеве. В столичном регионе Украины воздушная тревога продлилась более шести часов, в центральных районах Киева обесточены около 200 зданий, наблюдаются перебои в работе метро.