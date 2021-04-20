Магистр философии: Байдену приходится вводить санкции из-за политического давления

Магистр философии университета Оксфорда Ян Михайлов заявил, что президент США Джо Байден вводит санкции против России из-за политического давления внутри страны. Об этом сообщило ИА Nation News.

Он считает, что изначально Байден не хотел вести агрессивную политику по отношению к России. Михайлов уверен, что это приходит под давлением.

«На президента начала давить жесткая критика с разных сторон. Многие начали спрашивать о причинах отсутствия строгости в отношении России», — считает он.