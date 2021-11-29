Магдалену Андерссон избрали премьер-министром Швеции второй раз за неделю

Лидер Социал-демократической рабочей партии Швеции (СДРПШ) Магдалена Андерссон вновь избрана премьер-министром Швеции. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Несколько дней назад — 24 ноября — Андерссон уже избрали министром. Однако она пробыла на посту всего несколько часов и вынуждена была уйти из-за распада коалиции.

Теперь Андерссон избрали премьер-министром повторно. За ее назначение проголосовал 101 депутат, 75 парламентариев при голосовании воздержались. Против проголосовали 173 депутата — необходимое возражение парламентского большинства получено не было.