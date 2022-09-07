Магазины Сербии столкнулись с дефицитом молока | 360°

Мир 07 сентября 2022, 11:52 Поделиться Telegram

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Viber Магазины Сербии столкнулись с дефицитом молока

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Секретарь Объединения сельского хозяйства и переработки при Торгово-промышленной палате Сербии Ненад Будимирович рассказал о дефиците пастеризованного молока в стране. Об этом сообщил телеканал Kurir.

Он объяснил, что в стране нет достаточного производства, чтобы покрыть возникший спрос на товар.

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«Если уменьшено производство молока на фермах, тогда и поставки молока меньше. Этот дисбаланс не нов, сейчас повысился спрос на молоко, но нет достаточного производства, чтобы покрыть его», — процитировала «Политика сегодня» слова Будимировича.

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Уточняется, что молоко исчезло с прилавков магазинов еще несколько недель назад.

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