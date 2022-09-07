Магазины Сербии столкнулись с дефицитом молока | 360°

Все новости

Происшествия

07 сентября 2022, 20:28

Более 10 взрывов прогремело в Херсоне — СМИ

Подмосковье

07 сентября 2022, 20:18

Более 1800 человек сможет принять мечеть в Щелкове после реконструкции

Реклама

Спецоперация

07 сентября 2022, 20:16

Чеченские бойцы из двух элитных подразделений отправились в зону проведения СВО

Подмосковье

07 сентября 2022, 19:58

Первую операцию по пересадке роговицы провели в Подмосковье

Спецоперация

07 сентября 2022, 19:55

Пушилин назвал референдум о вхождении ДНР в состав России вопросом времени

Подмосковье

07 сентября 2022, 19:40

Баки для мусора в Коломне по распоряжению Воробьева установили после просьбы жителя

Подмосковье

07 сентября 2022, 19:32

Рейд ГИБДД по детским креслам прошел в Серпухове

Подмосковье

07 сентября 2022, 19:14

Первый в Подмосковье дорожный знак «Высадил и уехал» установили в Долгопрудном

Власть

07 сентября 2022, 19:11

Запад не добьется успеха, пока будет продолжать провокационную войну против России — Эрдоган

Мир

07 сентября 2022, 11:52

Магазины Сербии столкнулись с дефицитом молока

Читать 360tv в

Секретарь Объединения сельского хозяйства и переработки при Торгово-промышленной палате Сербии Ненад Будимирович рассказал о дефиците пастеризованного молока в стране. Об этом сообщил телеканал Kurir.

Он объяснил, что в стране нет достаточного производства, чтобы покрыть возникший спрос на товар.

Реклама

«Если уменьшено производство молока на фермах, тогда и поставки молока меньше. Этот дисбаланс не нов, сейчас повысился спрос на молоко, но нет достаточного производства, чтобы покрыть его», — процитировала «Политика сегодня» слова Будимировича.

Реклама

Уточняется, что молоко исчезло с прилавков магазинов еще несколько недель назад.

Сербия

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама