Магазины отказываются от пирожного «голова мавра» из-за расистского подтекста

«Мавр» является устаревшим названием представителя негроидной расы, а «головой мавра» называют несколько видов кондитерских изделий, которые представляют собой две части из взбитого белка, соединенные джемом и покрытые тонким слоем шоколада.

Изначально это блюдо называлось «индейскими пончиками», а сейчас даже имеет более политкоректное название — крембо. Стоит ли из-за названия отказывать себе в удовольствии полакомиться пирожным? Этот вопрос не на шутку взволновал швейцарскую общественность.

Для супермаркетов Migros «головы мавра» производила фирма Dubler. Она не намерена менять название блюда, так как его смена никак не решит основополагающую проблему расизма.

При этом многие согласились с решением руководства супермаркета убрать эти пирожные, которое было вызвано после критики в Twitter. Теперь повторить такой шаг толерантности захотели другие фирмы.

При этом швейцарское издание напомнило читателям слова координатора совета африканской диаспоры в Швейцарии Селесте Угочукву, который утверждал, что «это знак чувства неполноценности, если африканец думает, что все африканские символы в Европе имеют негативную подоплеку и что они должны быть просто устранены».