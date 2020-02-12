Магазины интим-товаров оценили вероятность дефицита из-за коронавируса
Российские интим-магазины рассказали, когда может начаться дефицит товаров на их полках из-за китайского коронавируса. Об этом сообщила «Газета.ru».
Основатель сети магазинов «Розовый кролик» Максимилиан Лапин объяснил, что магазин не может получить товар из Китая из-за закрытия границы.
«Но ничего страшного, так как китайского товара у нас не так много. Большинство — из Америки, Европы и России», — успокоил он.
Лапин отметил, что в долгосрочной перспективе, если «год продержится коронавирус с закрытыми границами», это может серьезно отразиться на ассортименте. Товары, которые для Европы и США производит Китай, не будут поступать целый год.
Представители интернет-магазина IntimSHOP заявили, что серьезные последствия для ассортимента могут наступить, если карантин продлят на март.