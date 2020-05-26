Магазины и кинотеатры начнут работать в Дубае с 27 мая

По его словам, с 27 мая в Дубае помимо кинотеатров и магазинов откроются и спортзалы. Возобновить работу смогут те, кто готов соблюдать все меры предосторожности на фоне пандемии коронавируса.

Сайт «Русская планета» сообщил, что на пляжах посетителям рекомендуют соблюдать социальную дистанцию в два метра. Между компания дистация должна составлять четыре метра.