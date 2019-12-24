Магазины Германии встали в огромных очередях накануне Рождества из-за сбоя систем безналичной оплаты

В результате десятки тысяч людей застряли в очередях на кассах магазинов, отправившись за подарками и продуктами к праздничному столу.

Соцсети наводнили фотоснимки из очередей в крупных магазинах с объявлениями о невозможности безналичной оплаты и недовольными лицами покупателей.

Сообщается, что сбой также затронул другие учреждения, включая центральный вокзал Берлина. Люди не могли снять в банкомате наличные.

Технические службы устранили проблему через час. Выдвигается версия, что к сбою могли быть причастны хакеры, однако подтверждения она пока не получила.