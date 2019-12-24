    24 декабря 2019, 18:46

    Магазины Германии встали в огромных очередях накануне Рождества из-за сбоя систем безналичной оплаты

    Ирина Нагайникова

    23 декабря, за два дня до католического Рождества, по всей Германии вышли из строя системы безналичной оплаты банковскими картами, сообщил «Царьград» со ссылкой на Spiegel.

    В результате десятки тысяч людей застряли в очередях на кассах магазинов, отправившись за подарками и продуктами к праздничному столу.

    Соцсети наводнили фотоснимки из очередей в крупных магазинах с объявлениями о невозможности безналичной оплаты и недовольными лицами покупателей.

    Сообщается, что сбой также затронул другие учреждения, включая центральный вокзал Берлина. Люди не могли снять в банкомате наличные.

    Технические службы устранили проблему через час. Выдвигается версия, что к сбою могли быть причастны хакеры, однако подтверждения она пока не получила.