Магазины Германии встали в огромных очередях накануне Рождества из-за сбоя систем безналичной оплаты
23 декабря, за два дня до католического Рождества, по всей Германии вышли из строя системы безналичной оплаты банковскими картами, сообщил «Царьград» со ссылкой на Spiegel.
В результате десятки тысяч людей застряли в очередях на кассах магазинов, отправившись за подарками и продуктами к праздничному столу.
Соцсети наводнили фотоснимки из очередей в крупных магазинах с объявлениями о невозможности безналичной оплаты и недовольными лицами покупателей.
Сообщается, что сбой также затронул другие учреждения, включая центральный вокзал Берлина. Люди не могли снять в банкомате наличные.
Технические службы устранили проблему через час. Выдвигается версия, что к сбою могли быть причастны хакеры, однако подтверждения она пока не получила.