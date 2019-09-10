Слишком по-русски. Магазин Тимати Black Star Wear невзлюбили в Риге

Служба госбезопасности Латвии проводит проверку магазина Black Star Wear в Риге. Владельцы торгового центра, где находится шоу-рум, попросили убрать одежду с российской символикой и ценниками на русском языке. Депутат политической партии Латвии «Согласие» Иван Клементьев рассказал, что нарушил созданный российскими рэперами лейбл и придется ли магазину попрощаться с продукцией.

В столице Латвии магазин одежды Black Star Wear проверяет Служба государственной безопасности. Об этом заявили в информационном агентстве LETA. Виной всему — вещи с российской символикой. Их продают в шоу-рум — и кому-то это очень не понравилось. Магазин располагается в торговом центре Alfa. Компания Linstow Center Management, которой принадлежит ТЦ, попросила убрать товары на российскую тему.

Источник фото: blackstarwear.ru

«Мы отреагировали на прозвучавшую в публичном пространстве информацию и связались с арендатором, попросив убрать эту коллекцию», — заявила представитель Linstow Center Management Илзе Жука.

Причиной пристального внимания к бренду называют недовольство жителей Риги. Но только в этом дело?

Магазин Black Star Wear открылся в Риге 5 сентября. Создателем этого бренда является популярный российский рэп-певец Тимати. Ранее артист представил совместную коллекцию одежды с «Армией России». Возможно, именно она и вызвала такую бурю эмоций у некоторых латышей.

Однако депутат партии «Согласие» Иван Клементьев не видит причин для запрета торговли с точки зрения закона.

Возмутилась отдельная маленькая-маленькая кучка людей. На это даже не обращаю внимания. Собаки лают — караван идет Иван Клементьев депутат партии «Согласие».

По словам собеседника «360», в Латвии запрещена свастика и символика СССР, например, серп и молот. Но изображения отдельных людей — будь то лидер США или РФ — разрешены. Россия признала Латвию, Латвия признала Россию, и поэтому российскую символику запретить не могут.

С ценниками на русском языке, которые так встревожили общественность, ситуация несколько сложнее.

Источник фото: blackstarwear.ru

«Русский язык в разговорной речи могут использовать, но вся документация должна быть на латышском языке. В школах тоже мы переходим на латышский язык. Со следующего года 80% обучения будут проходить на латышском, 20% — на русском», — отметил Клементьев.

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По его словам, ценники на русском языке тоже запрещены. Как и использование названий фирм и компаний. Если есть русский язык, то надпись на нем должна быть меньше по размеру, чем на латышском», — заявил Клементьев. При этом депутат отметил, что сам в магазине не был и своими глазами ценники не видел. Был ли на них перевод? Не зная этого, трудно сказать, виноваты ли владельцы магазина.

По мнению Клементьева, сложно давать прогнозы, чем разрешится ситуация. Но даже если нарушений законодательства не найдут, усложнить или даже остановить работу Black Star Wear в Риге могут.

«Есть другие методы. На магазин можно наслать налоговую инспекцию и так далее. Варианты могут быть. Будем следить, насколько государство станет вмешиваться в бизнес, будет ли диктовать, кому чем торговать», — заявил депутат.