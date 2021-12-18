Магазин сувениров с мемными цитатами Лукашенко открылся в Белоруссии

Магазин с футболками и худи с цитатами от президента Белоруссии Александра Лукашенко открылся в Минске. На открытие пришли чиновники.

ТАСС уточнил, что в магазине было много народа, в том числе замглавы президентской администрации Игорь Луцкий, министр информации Владимир Перцов, председатель Комитета государственного контроля Василий Герасимов, глава концерна «Беллегпром» Татьяна Лугина.

Источник: РИА «Новости»

«Нам очень приятно, что на открытии магазина стоит очередь. <…> Видишь, какое большое желание есть через такую форму проявить свою консолидацию с политикой главы государства, поддержать его?» — рассказала Лугина.

Футболки стоят от 20 до 45 белорусских рублей (8–22,5 доллара). На них нанесены известные цитаты президента. Например, «Раздевайтесь и начинайте работать», «Будет очень интересно», «Начинайте шевелиться».