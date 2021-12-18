Магазин сувениров с мемными цитатами Лукашенко открылся в Белоруссии
Магазин с футболками и худи с цитатами от президента Белоруссии Александра Лукашенко открылся в Минске. На открытие пришли чиновники.
ТАСС уточнил, что в магазине было много народа, в том числе замглавы президентской администрации Игорь Луцкий, министр информации Владимир Перцов, председатель Комитета государственного контроля Василий Герасимов, глава концерна «Беллегпром» Татьяна Лугина.
«Нам очень приятно, что на открытии магазина стоит очередь. <…> Видишь, какое большое желание есть через такую форму проявить свою консолидацию с политикой главы государства, поддержать его?» — рассказала Лугина.
Футболки стоят от 20 до 45 белорусских рублей (8–22,5 доллара). На них нанесены известные цитаты президента. Например, «Раздевайтесь и начинайте работать», «Будет очень интересно», «Начинайте шевелиться».