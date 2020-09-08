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    08 сентября 2020, 19:18

    Магазин Apple в форме стеклянного шара на воде откроется в Сингапуре

    Артур Блянихов

    В Сингапуре 10 сентября откроется оригинальный магазин компании Apple. Он сделан из стекла и будет располагаться на воде, передает РИА «Новости».

    По данным информагентства, фирменный магазин представляет собой купольную конструкцию, держащуюся на 10 вертикальных стойках. Авторы проекта признались, что при его создании они вдохновлялись римским Пантеоном. Торговую точку разместили в заливе Марина-Бэй.

    Отмечается, что интерьер магазина выполнен из металла и древесины, а внутри посажены живые деревья. Солнечный свет, проходящий через купол, практически заливает все помещение, а из самой постройки на Сингапур открывается вид на 360 градусов.

    Ранее на сетевом ресурсе Windows Central появилась информация, что продажи игровых приставок Xbox Series X и Xbox Series S стартуют в ноябре.

    По данным издания, игровые консоли появятся в продаже в ноябре. Стоимость Xbox Series X составит 499 долларов (37 700 рублей), а Xbox Series S можно будет купить за 299 долларов (22 600 рублей). Отмечается, что оба устройства любители игр смогут приобрести в рассрочку.

    Новости SMI.FM