Магазин Apple в форме стеклянного шара на воде откроется в Сингапуре

По данным информагентства, фирменный магазин представляет собой купольную конструкцию, держащуюся на 10 вертикальных стойках. Авторы проекта признались, что при его создании они вдохновлялись римским Пантеоном. Торговую точку разместили в заливе Марина-Бэй.

Отмечается, что интерьер магазина выполнен из металла и древесины, а внутри посажены живые деревья. Солнечный свет, проходящий через купол, практически заливает все помещение, а из самой постройки на Сингапур открывается вид на 360 градусов.

Ранее на сетевом ресурсе Windows Central появилась информация, что продажи игровых приставок Xbox Series X и Xbox Series S стартуют в ноябре.

По данным издания, игровые консоли появятся в продаже в ноябре. Стоимость Xbox Series X составит 499 долларов (37 700 рублей), а Xbox Series S можно будет купить за 299 долларов (22 600 рублей). Отмечается, что оба устройства любители игр смогут приобрести в рассрочку.