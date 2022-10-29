МАГАТЭ заявило об утрате превосходства США в ядерных технологиях | 360°

Мир 29 октября 2022, 10:33 МАГАТЭ заявило об утрате превосходства США в ядерных технологиях Глава МАГАТЭ Гросси: США потеряли первенство в сфере коммерческих ядерных технологий РИА "Новости"

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США утратили лидерство в отрасли коммерческих ядерных технологий. Об этом на публичном выступлении в Фонде Карнеги в Соединенных Штатах заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, написало РИА «Новости».

«Лидерами в этой сфере стали Китай и Россия. США уже не являются значимой стороной в отрасли коммерческих ядерных технологий», — сообщил он.

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Гросси назвал ситуации проблемой для США, которые лидировали в ядерной энергетике в последние 20 лет, но уступили свои позиции. Основной причиной лидерства Китая и России он счел выстроенную систему финансирования, позволяющую им вести себя более гибко на международных рынках.

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«Сейчас на США приходится лишь 3% добавленных гигаватт. Однако мне известно, что министр энергетики Дженнифер Грэнхолм заявляла о намерении вернуть страну на позиции лидера в этой сфере», — добавил гендиректор МАГАТЭ.

Гросси признал, что администрация президента США порой принимает интересные решения для поддержки ядерной энергетики.