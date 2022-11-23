23 ноября 2022, 10:21
МАГАТЭ заявило о продвижении в переговорах по ситуации вокруг Запорожской АЭС
Замглавы МАГАТЭ Чудаков сообщил о продвижении по ситуации вокруг ЗАЭС
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси продолжает работу с высшим руководством России и Украины для решения проблем, которые связаны с Запорожской АЭС. Об этом РИА «Новости» заявил руководитель департамента ядерной энергии Михаил Чудаков. По его словам, подвижки в этом вопросе есть.
Чудаков добавил, что Гросси лично работает по этой теме с президентами России и Украины — Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
Реклама
«Хочу сказать, что да, есть продвижение, есть беседы на эту тему, вовлечены руководители других стран Европы, которые должны повлиять на результат», — отметил он.
Реклама
Миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства прибыла на Запорожскую АЭС в начале сентября. Она осмотрела участки станции, пострадавшие из-за обстрела украинской стороны. После этого эксперты МАГАТЭ остались работать на ЗАЭС.
Украинские военные во второй половине ноября нанесли серьезные массированные удары по станции. ВСУ выпустили свыше 20 крупнокалиберных артиллерийских снарядов.
Запорожская АЭС
МАГАТЭ
Реклама
Реклама