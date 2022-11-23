Мир 23 ноября 2022, 10:21 МАГАТЭ заявило о продвижении в переговорах по ситуации вокруг Запорожской АЭС Замглавы МАГАТЭ Чудаков сообщил о продвижении по ситуации вокруг ЗАЭС РИА «Новости»

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Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси продолжает работу с высшим руководством России и Украины для решения проблем, которые связаны с Запорожской АЭС. Об этом РИА «Новости» заявил руководитель департамента ядерной энергии Михаил Чудаков. По его словам, подвижки в этом вопросе есть.

Чудаков добавил, что Гросси лично работает по этой теме с президентами России и Украины — Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

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«Хочу сказать, что да, есть продвижение, есть беседы на эту тему, вовлечены руководители других стран Европы, которые должны повлиять на результат», — отметил он.

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Миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства прибыла на Запорожскую АЭС в начале сентября. Она осмотрела участки станции, пострадавшие из-за обстрела украинской стороны. После этого эксперты МАГАТЭ остались работать на ЗАЭС.

Украинские военные во второй половине ноября нанесли серьезные массированные удары по станции. ВСУ выпустили свыше 20 крупнокалиберных артиллерийских снарядов.