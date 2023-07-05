Мир 05 июля 2023, 14:25 МАГАТЭ вновь опровергло слухи о минировании Запорожской АЭС Гендиректор Гросси: МАГАТЭ во время проверки на ЗАЭС не нашло признаков минирования РИА «Новости»

Читать 360tv в

На Запорожской АЭС во время последних проверок не нашли признаков минирования, о котором заявляли на Украине. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси объявил об этом на встрече с журналистами в Японии, сообщил ТАСС.

«В ходе наших последних проверок мы не выявили никакой деятельности по минированию, однако мы продолжаем сохранять бдительность», — сказал он.

Реклама

Гросси уже комментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что российские военные якобы заминировали пруды-охладители и пригнали на территорию ЗАЭС грузовики со взрывчаткой. Он заявил, что это неправда: ни он сам, ни наблюдатели МАГАТЭ, которые ежедневно следили за ситуацией, не видели таких приготовлений.

Советник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа предупредил, что сам киевский режим решил нанести удар по станции.

Военный эксперт Евгений Михайлов объяснил это тем, что Зеленского загнали в угол и он готов на все.