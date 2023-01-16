Мир 16 января 2023, 10:32 МАГАТЭ расширит миссию на Украине — Гросси Глава МАГАТЭ Гросси заявил, что агентство расширит присутствие на Украине РИА «Новости»

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Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) увеличит свое присутствие на Украине. Такое решение принято для предотвращения «ядерной аварии во время текущего конфликта». Такое заявление сделал гендиректор организации Рафаэль Гросси на своей странице в Twitter.

«МАГАТЭ расширяет присутствие на Украине, чтобы помочь предотвратить ядерную аварию во время текущего конфликта. Горжусь тем, что возглавляю на Украине эту миссию, в ходе которой мы организуем присутствие на всех АЭС страны», — написал он.

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Ранее стало известно, что Гросси собирается посетить Украину и Россию в ближайшее время. В его планах значатся встречи с президентами стран — Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков заявил на прошлой неделе, что у главы государства в графике пока не стоят переговоры с главой агентства.

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МАГАТЭ стало следить за ситуацией вокруг подконтрольной России Запорожской АЭС после того, как ее стали обстреливать украинские силы. Агентство призывало стороны прекратить огонь для недопущения катастрофы.