МАГАТЭ провело вторую ротацию экспертов на Запорожской АЭС | 360°

Мир 03 ноября 2022, 23:45 МАГАТЭ провело вторую ротацию экспертов на Запорожской АЭС Гендиректор МАГАТЭ Гросси: группа из четырех экспертов заменит коллег на Запорожской АЭС РИА "Новости"

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Четыре эксперта МАГАТЭ направились на Запорожскую АЭС в рамках второй ротации агентства. Предыдущая группа специалистов работала на станции несколько недель, рассказал генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси. Его заявление опубликовано на сайте агентства.

«Новая группа из четырех экспертов Международного агентства по атомной энергии прибыла сегодня на Запорожскую атомную электростанцию на Украине, чтобы заменить четырех экспертов, которые находились на площадке в течение последних четырех недель», — говорится в документе регулятора.

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Ранее RT сообщил, что сотрудники МАГАТЭ продолжают мониторить состояние ядерной безопасности на атомной электростанции. Об этом сообщил советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа.

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Визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС не привел к прекращению атак на нее со стороны Украины. Российские силовики предотвратили очередную попытку теракта на станции в начале ноября. Украинские неонацисты продолжают бить по АЭС из поставляемого Западом оружия.