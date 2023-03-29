Мир 29 марта 2023, 19:46 МАГАТЭ признало неосуществимость идеи демилитаризовать Запорожскую АЭС Карчаа: новая концепция МАГАТЭ по ЗАЭС заключается в том, что по ней нельзя стрелять РИА «Новости»

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Новая концепция МАГАТЭ по Запорожской АЭС, о разработке которой заявил глава агентства Рафаэль Гросси, заключается в том, что по станции нельзя стрелять ни под каким предлогом. Об этом ТАСС сообщил советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

«Вся суть концепции сводится к тому, что по атомной станции нельзя стрелять никогда, ничем и ни под какими предлогами. <…> Гросси под концепцией имел в виду основополагающий принцип ядерной безопасности», — объяснил он.

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По его словам, единственное изменение видения МАГАТЭ в этом вопросе заключается в отказе от демилитаризации станции.

«Господин Гросси и МАГАТЭ наконец поняли, что история с демилитаризацией нереализуемая, и они отказались обсуждать эту тему», — сказал Карчаа.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси ранее заявил, что ситуация вокруг Запорожской АЭС не улучшается, поэтому станция нуждается в защите. Он отметил, что МАГАТЭ работает над защитой самой ЗАЭС.

Гросси напомнил, что вероятная авария на станции затронет не только Украину с Россией, но и многие страны Европы.