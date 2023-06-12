Мир 12 июня 2023, 03:58 МАГАТЭ предоставило новые данные по охлаждению реакторов Запорожской АЭС МАГАТЭ: Запорожская АЭС может забирать воду из Каховского водохранилища РИА «Новости»

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Запорожская АЭС может забирать воду из Каховского водохранилища для охлаждения реакторов. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Международное агентство по атомной энергии.

По данным МАГАТЭ, водяные насосы Запорожской ТЭС продолжают функционировать даже при текущей высоте водохранилища. В настоящее время вода в хранилище снизилась с 17 до 11,27 метра.

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«Однако в настоящее время их не эксплуатируют постоянно, ведь канал ЗТЭС и большой пруд-охладитель возле ЗАЭС имеют достаточные запасы воды для охлаждения. Их хватит на несколько месяцев», — заявили в агентстве.

На следующей неделе глава Международного агентства по ядерной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси планирует посетить Киев и Запорожскую атомную электростанцию. По данным агентства, Гросси поднимет вопрос об увеличении присутствия экспертов МАГАТЭ на объекте.

Советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа ранее сообщил, что на прилегающую к Запорожской АЭС территорию за минувший месяц более 100 раз пытались проникнуть украинские беспилотники.