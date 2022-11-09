МАГАТЭ пожаловалось на трудности в работе на ЗАЭС ближайшие месяцы | 360°

Мир 09 ноября 2022, 14:50 МАГАТЭ пожаловалось на трудности в работе на ЗАЭС ближайшие месяцы Гендиректор МАГАТЭ Гросси: пока работу инспекторов на ЗАЭС удается поддерживать РИА «Новости»

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Инспекторы МАГАТЭ продолжают следить за обстановкой на Запорожской АЭС. Однако в ближайшие месяцы им станет труднее работать, если не заключить соглашение с Россией и Украиной. Об этом заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси, сообщил ТАСС.

«Пока мы можем поддерживать деятельность наших инспекторов. Но в последующие месяцы это будет сложнее делать, если мы не придем к какому-либо соглашению с обеими сторонами», — сказал он.

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Рафаэль Гросси принял участие в 27-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР-27) в Шарм-эль-Шейхе. На полях мероприятия он рассказал журналистам о ситуации в зоне конфликта.

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Постоянная миссия МАГАТЭ все еще находится на Запорожской АЭС. Инспекторы, по его словам, работают самоотверженно. Они следят за состоянием станции и контролируют отключения. После приезда миссии обстрелы стали происходить реже.

Специалисты МАГАТЭ также отправились с инспекцией на два ядерных объекта Украины, сообщило РИА ФАН. Их пригласили местные власти. Как только проверка завершится, агентство опубликует результаты.