МАГАТЭ подтвердило обогащение урана до 60% в Натанзе

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило информацию о том, что Иран начал обогащать уран до уровня 60%. Эти работы, как сообщило Reuters, происходят на ядерном объекте в Натанзе.

«Агентство сегодня подтвердило, что Иран начал производство UF6, обогащенного до уровня 60% U-235, загружая UF6, обогащенный до 5% U-235, одновременно в два каскада центрифуг IR-4 и IR-6 на экспериментальном предприятии по обогащению ядерного топлива в Натанзе», — заявили представители МАГАТЭ.

Руководитель Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи 16 апреля заявил, что власти страны произвели девять грамм обогащенного до 60% урана. Президент Ирана Хасан Роухани отметил, что эта мера станет ответом на теракт на ядерном объекте в Натанзе.

Утром 11 апреля в сети распределения электричества на заводе по обогащению урана произошла авария. Иранский вице-президент и глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Али Акбар Салехи заявил, что произошедшее — это следствие «ядерного терроризма».

Тогда глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф допустил, что к ЧП на объекте причастен Израиль. По его словам, главной задачей диверсии был срыв переговоров по ядерной сделке.

Накануне иранские власти установили личность подозреваемого в диверсии на ядерном объекте в Натанзе. Им оказался бывший сотрудник завода по обогащению урана Реза Кадими.