МАГАТЭ оценило ситуацию на Чернобыльской АЭС

Уровень радиации в районе Чернобыльской АЭС сейчас является низким. Такое заявление сделал генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

Ранее МАГАТЭ получила сообщения о том, что в зоне ЧАЭС якобы были зафиксированы высокие показатели радиации. Официальный Киев объяснил это тем, что военная техника якобы разворошила почву, все еще загрязненную после аварии 1986 года.

«Показания, переданные регулирующим органом, являются низкими и остаются в пределах рабочего диапазона», — написало издание «Газета.ru».

ВДВ России 24 февраля взяли территорию в районе Чернобыльской АЭС под полный контроль. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Вооруженные силы России в ходе спецоперации не наносят никаких ударов по жилым кварталам Киева. Такое заявление ранее сделал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.