Мир 29 марта 2023, 21:44 МАГАТЭ оценило «купол» для хранилища отработанного топлива на ЗАЭС Карчаа: Гросси позитивно оценил «купол» для хранилища СХОЯТ на ЗАЭС РИА «Новости»

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Возведенный «купол» на Запорожской АЭС для защиты сухого хранилища отработанного ядерного топлива (СХОЯТ) не отразился на его работе. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси при осмотре станции позитивно оценил эти модернизации, сообщил ТАСС советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

Гросси осмотрел инженерную конструкцию, которую создали для защиты СХОЯТ от осколков. По словам Карчаа, «ни одна из вновь возведенных из конструкций не повлиял на систему контроля и функционирования СХОЯТ».

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Он отметил, что глава МАГАТЭ поделился позитивной оценкой по поводу подобных модернизаций. Карчаа также подчеркнул, что когда закончатся боевые действия, многие из этих дополнительных сооружений уберут.

Ранее глава агентства Рафаэль Гросси сообщил о разработке новой концепции МАГАТЭ по Запорожской АЭС. Суть концепции заключается в том, что по станции нельзя стрелять ни под каким предлогом, объяснил советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа. По его словам, изменение видения МАГАТЭ заключается в отказе от демилитаризации станции.