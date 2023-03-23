23 марта 2023, 02:43
МАГАТЭ отказалось от идеи создания демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС
Глава МАГАТЭ Гросси: создание демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС уже не рассматривается
Создание демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС уже не рассматривается, заявил директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на семинаре в американском неправительственном Совете по международным отношениям. Его процитировал ТАСС.
Гросси заявил, что МАГАТЭ больше не рассматривает идею о создании демилитаризованной зоны, так как понимает, какие проблемы возникают в связи с этим, особенно в зоне активных боевых действий.
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«Чрезвычайно трудно будет осуществлять процесс верификации — через более чем одну милю от демилитаризованной зоны территория будет чрезвычайно милитаризованной. Поэтому мы [больше] не рассматриваем это», — ответил Гросси на вопрос, получила ли его идея о демилитаризованной зоне международную поддержку.
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Глава МАГАТЭ отметил, что сейчас необходимо следить, чтобы ЗАЭС не атаковали и не использовали для нападения. В организации больше полугода рассматривали различные модели демилитаризованной зоны и пришли к выводу, что все они не рабочие.
Обстановка в Запорожье
МАГАТЭ
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