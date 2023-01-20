Мир 20 января 2023, 12:39 МАГАТЭ определило срок работы своих миссий на украинских АЭС Гендиректор МАГАТЭ Гросси: миссии останутся на украинских АЭС, пока есть необходимость РИА «Новости»

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Миссии экспертов Международного агентства по ядерной энергетике (МАГАТЭ) останутся для наблюдения за безопасностью работы украинских АЭС на постоянной основе. Об этом заявил официальный директор организации Рафаэль Гросси. Текст его заявления опубликовали на сайте агентства.

Специалисты МАГАТЭ на этой неделе прибыли на Южно-Украинскую и Ровенскую АЭС, а также развернули миссию в районе Чернобыльской станции. На постоянной основе эксперты агентства с сентября находятся на Запорожской АЭС. В ближайшие дни группа специалистов МАГАТЭ прибудут на Хмельницкую атомную электростанцию.

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«Впервые наши лучшие специалисты станут постоянно присутствовать на всех АЭС Украины, а также на Чернобыльской площадке. Их важная работа поможет уменьшить реальную ядерную опасность», — заявил Гросси.

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Эксперты МАГАТЭ окажут техническую поддержку сотрудникам станций, а также начнут регулярный мониторинг систем безопасности АЭС. Всю информацию они передадут в штаб-квартиру агентства.

Гросси подчеркнул, что одновременно на всех атомных площадках Украины станут работать 11 специалистов МАГАТЭ.