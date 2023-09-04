Мир 04 сентября 2023, 14:00 МАГАТЭ обвинило Иран в обходе ограничений по ядерной сделке МАГАТЭ: Иран по-прежнему обходит ограничения, предусмотренные ядерной сделкой Unsplash

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Иран продолжает обходить ограничения, зафиксированные в Совместном всеобъемлющем плане действий по ядерной программе страны. На это указало Международное агентство по атомной энергии в своем отчете. Выдержки из документа опубликовало агентство Reuters.

«Иран по-прежнему нарушает режим ограничительных мер, введенных в отношении его ядерной деятельности сделкой 2015 года», — заявили в МАГАТЭ.

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При этом агентство по атомной энергии сообщило, что запасы обогащенного урана в исламской республике снизились на 949 килограммов с момента публикации предыдущего квартального отчета. Теперь объем составляет 3795,5 килограмма.

В июле госсекретарь США Энтони Блинкен говорил, что Соединенные Штаты могут вернуться к переговорам с Ираном по ядерной сделке. По мнению американских властей, необходимо провести деэскалацию напряженности между двумя государствами.