Мир 22 декабря 2022, 15:23 МАГАТЭ объяснило необходимость возведения зоны безопасности вокруг ЗАЭС Глава МАГАТЭ Гросси: зона безопасности у ЗАЭС нужна для предотвращения ядерной аварии

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Зона безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции необходима исключительно для предотвращения ядерной аварии. Об этом заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в своем Twitter.

Он рассказал, что прошел очередной раунд важных переговоров по созданию зоны безопасности вокруг атомного объекта.

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«Важно, чтобы [создание] такой зоны было ориентировано исключительно на предотвращение ядерной аварии», — подчеркнул Гросси.

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В четверг, 22 декабря, глава Росатома Алексей Лихачев и генеральный директор МАГАТЭ провели консультации в Москве. Встреча показала понимание сторон по вопросу подготовки проекта декларации о создании безопасной зоны у Запорожской АЭС.

Участники консультации затронули тему работы делегатов миссии на станции и повышения надежности электроснабжения ЗАЭС и жителей Энергодара.

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что число обстрелов по территории атомной станции сократилось за последнее время. По его словам, в этом заслуга не МАГАТЭ, а российских военных.