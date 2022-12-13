Важное 13 декабря 2022, 19:58 МАГАТЭ обеспечит присутствие своих сотрудников на всех украинских АЭС МАГАТЭ анонсировало отправку сотрудников на все АЭС Украины РИА «Новости»

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Сотрудники МАГАТЭ будут работать на всех украинских АЭС, заявили в агентстве. Там добавили, что обеспечат постоянное присутствие своих специалистов.

Гендиректор агентства Рафаэль Гросси провел встречу с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в Париже. В ходе двухчасовых переговоров они договорились, что агентство установит постоянное присутствие экспертов по ядерной безопасности на всех атомных электростанциях страны. Гросси добавил, что сторонам удалось добиться прогресса по вопросу создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.

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«Я продолжу свои консультации на высоком уровне в ближайшие дни — как с Украиной, так и с Россией — с четкой целью сделать это как можно скорее», — отметил гендиректор МАГАТЭ.

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Гросси встретился со Шмыгалем на международной конференции по Украине, которую организовал президент Франции Эммануэль Макрон.

Ранее гендиректор МАГАТЭ заявлял, что стреляющие по ЗАЭС «знают, что делают». По его словам, необходимо срочно прекратить обстрелы станции.